22-летняя грузинка стала депутатом парламента Чехии
07.10.2025 17:07
Катерина Деметрашвили, грузинка по происхождению, стала депутатом чешского парламента.
Катерина Деметрашвили 22 года, студентка юридического факультета, родилась в Техасе в семье грузин и живёт в Праге.
Она была избрана в чешский парламент от Пиратской партии и является одним из самых молодых депутатов.
В интервью чешскому изданию перед выборами Катерина Деметрашвили рассказала о своём происхождении и родителях. По её словам, её отец сейчас служит в рядах Грузинского легиона в Украине и воюет против России.
«Мы, как семья, знаем, что значит, когда Россия пытается захватить территорию, которая ей не принадлежит. В 1993 и 2008 годах Россия пыталась оккупировать как можно большую часть Грузии, откуда я родом, как следует из моей фамилии. В итоге, у них остались Осетия и Абхазия, составляющие 20% территории страны.
В те годы и мой дед, и мой отец боролись за независимость. Поэтому в 2022 году, когда началась война в Украине, мой отец решил защищать её суверенитет в рядах «Грузинского легиона». Он снайпер…
У моей матери нет чешского гражданства, поэтому она не может и не следит за чешской политикой. Она присылает мне опросы, когда «пираты» усиливаются. Она этого не понимает, но поддерживает меня. Отец даже не знает, что я баллотируюсь. Я ему не говорила», — сказала Катерина Деметрашвили.
