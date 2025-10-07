Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кадагишвили: Определённые силы в Европе сегодня не готовы разделить выбор грузинского народа


07.10.2025   17:56


«У послов такая роль, какие и задачи. Павел Герчинский не имеет самостоятельной роли. Он проводит интересы отправителя. Герчинский в своём заявлении заявляет, что у него нет позиции по вопросу о попытке государственного переворота», — заявил член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили.

По словам Кадагишвили, заявленные внешнеполитические приоритеты Грузии неизменны, просто сегодня определённые силы в Европе не готовы разделить демократический путь Грузии и выбор грузинского народа.

«Мы видели заявления двух еврокомиссаров, которые никак не отреагировали на произошедшее 4 октября и требуют ответа от властей, мол ничего лишнего. Это ещё раз говорит о том, о чём грузинское общество давно информировано и определено – их следы чётко видны за организацией всех цветных революций. Люди не признают выборы, не хотят смотреть на выбор грузинского народа и закрывают глаза. Мы не меняли заявленные приоритеты внешней политики, они те же. Мы просто видим, что сегодня определённые силы и должностные лица в Европе не готовы разделить демократический путь Грузии, выбор грузинского народа, они являются сторонниками и пособниками мирного переворота, цветных революций», – заявил Ираклий Кадагишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна