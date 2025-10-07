Кадагишвили: Определённые силы в Европе сегодня не готовы разделить выбор грузинского народа

07.10.2025 17:56





«У послов такая роль, какие и задачи. Павел Герчинский не имеет самостоятельной роли. Он проводит интересы отправителя. Герчинский в своём заявлении заявляет, что у него нет позиции по вопросу о попытке государственного переворота», — заявил член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили.



По словам Кадагишвили, заявленные внешнеполитические приоритеты Грузии неизменны, просто сегодня определённые силы в Европе не готовы разделить демократический путь Грузии и выбор грузинского народа.



«Мы видели заявления двух еврокомиссаров, которые никак не отреагировали на произошедшее 4 октября и требуют ответа от властей, мол ничего лишнего. Это ещё раз говорит о том, о чём грузинское общество давно информировано и определено – их следы чётко видны за организацией всех цветных революций. Люди не признают выборы, не хотят смотреть на выбор грузинского народа и закрывают глаза. Мы не меняли заявленные приоритеты внешней политики, они те же. Мы просто видим, что сегодня определённые силы и должностные лица в Европе не готовы разделить демократический путь Грузии, выбор грузинского народа, они являются сторонниками и пособниками мирного переворота, цветных революций», – заявил Ираклий Кадагишвили.







