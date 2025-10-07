Ника Мелия: «Нет последнего боя, есть борьба до последнего!»

07.10.2025 19:18





Ника Мелия, один из лидеров «Коалиции за перемены», написал письмо из тюрьмы, которое было опубликовано в его личной социальной сети.



Мелия объясняет, почему он не пишет из тюрьмы, а также говорит о митинге 4 октября, выборах и борьбе, которая началась после «сфальсифицированных выборов» 26 октября 2024 года.



Оппозиционер поблагодарил людей, для которых 4 октября ничего не закончилось, и, «несмотря на угрозы режима и бациллу нигилизма», дали ответ — «Мы будем стоять здесь до победы!».



По словам Мелия, не существует последней битвы — есть битва до конца.



Политик пояснил, что не пишет из тюрьмы сознательно, поскольку ему пришлось бы крайне критически относиться «к ряду субъектов, чего я не хочу делать из тюрьмы и не делаю» — он воздерживается от критики партий «Лело — Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию».



В открытом обращении он пишет об организаторах акции 4 октября — «патриотически настроенных людях, которые пришли на нее».



Мелия отметил, что он больше всех ценит тех, кто с самого начала критиковал «противоречивое и фантасмагорическое обещание» — покончить с Иванишвили 4 октября.



Оппонент власти заявил, что, если бы организаторы акции — Бурчуладзе, Зоделава и другие — ничего бы не предприняли во время акции, то их обвинили бы в подрыве протеста. Мелия считает, что организаторы ошибочно полагали, что 4 октября люди устроят восстание и пойдут на больший риск, чем просто мирный протест на проспекте Руставели.



Один из лидеров «За перемены» говорит об одной «неопровержимой истине:



• анонсированная, афишированная революция никогда не произойдет — если революции и быть, то только неожиданно для всех;

• все противники «Мечты» находятся в длительной борьбе, поэтому любой необдуманный шаг или спешка только замедлят процесс изменений.



По словам оппозиционера, организаторы акции 4 октября только откликнулись на приказ наиболее активной части протестного общества, которая часто неестественно выглядит как большинство в протестном обществе, так что все равно не стоит ругать организаторов — они действовали на «случайный успех».



«Единственным планом организаторов было самопожертвование. <…> Процесс не менее важен, чем результат», — пишет он.



Под процессом Мелия подразумевает начало борьбы против сфальсифицированных 26 октября 2024 года выборов. А выборы 4 октября, добавил он, стали «еще одним доказательством нелегитимности режима».



«Нет последнего боя, есть борьба до последнего», — говорится в письме.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





