Саакашвили: минус акции 4 октября — в этот раз представители «джензи» были менее активны
07.10.2025 21:19
Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, заявил, что минусом событий 4 октября стало то, что представители молодого «поколения — Z», которые участвовали в протесте, проявили меньшую активность.
Саакашвили подвел «итоги 4 октября».
• спецоперация провалилась, бойкот еще больше подлил масла в огонь преступного режима;
• были люстрированы некоторые политические силы, стало ясно, кто является второй линией защиты Иванишвили, раскрыты их «спикеры» — те, кто пытается оправдать коллаборационизм деньгами олигархов и дискредитировать протестное движение;
• в бойкоте также участвовали силы, которые ранее не были замечены на стороне «поколения — Z», недостатком было то, что на этот раз «поколениt — Z» былj менее активны;
• делались жесткие требования, выходящие за рамки;
• были провокации, но сейчас говорить об этом — значит переключать внимание с главного на второстепенное», — пишет экс-президент Грузии.
