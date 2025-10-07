БДИПЧ ОБСЕ призвало власти Грузии уважать свободу мирных собраний и права человека

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразило обеспокоенность насилием на акциях протеста, последовавших за местными выборами в Грузии. На фоне ухудшения ситуации с демократией и правами человека в стране Бюро призвало власти уважать свободу выражения мнений и право на мирные собрания, а также обеспечить возможность гражданского общества работать свободно и безопасно.



«В Грузии продолжают задерживать, приговаривать и штрафовать мирных участников протестов, которые лишь пользуются своими законными правами», – заявила директор БДИПЧ Мария Телалиан.



«Власти обязаны соблюдать свои обязательства в рамках ОБСЕ и международного права, включая уважение права на мирные собрания. Я вновь призываю грузинские власти гарантировать, что представители гражданского общества и правозащитники не подвергаются преследованиям и их голоса слышны, ведь их работа играет решающую роль в поддержании демократического общества», – добавила она.





В заявлении отмечается, что принятое «Грузинской мечтой» законодательство, ограничивающее деятельность неправительственных организаций, продолжает подрывать свободу объединений, собраний и выражения мнений. Как указало БДИПЧ в своём правовом заключении в прошлом году, так называемый закон о «иностранных агентах» вызывает серьёзные опасения и должен быть отменён.



Бюро напомнило, что Грузия обязалась уважать и защищать право на свободу собраний в соответствии со своими международными обязательствами и обязательствами в рамках ОБСЕ. Задержания мирных протестующих, правозащитников и оппозиционных политиков, а также крупные штрафы за участие в акциях противоречат международным стандартам в области прав человека. Правоохранительные органы, подчеркнули в БДИПЧ, должны воздерживаться от применения силы во время собраний и стремиться решать вопросы через диалог и коммуникацию. Если применение силы всё же необходимо, оно должно быть законным, оправданным и соразмерным.



БДИПЧ также выразило сожаление в связи с тем, что приглашение наблюдать за местными выборами грузинские власти направили менее чем за месяц до дня голосования, что не позволило обеспечить надлежащее и объективное наблюдение в соответствии с методологией ОБСЕ. Это, как отметили в Бюро, лишило граждан и институты страны беспристрастной и прозрачной оценки избирательного процесса.



В заявлении напомнили, что все государства-участники ОБСЕ признают ключевую роль гражданского общества в укреплении демократии и обязаны обеспечивать условия для равного и содержательного участия граждан в политической жизни. БДИПЧ подтвердило готовность взаимодействовать с Грузией и поддерживать её в выполнении обязательств ОБСЕ в сфере верховенства права, прав человека и основных свобод, включая право на свободу мирных собраний.





