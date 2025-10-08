Евродепутат: к сожалению, возможно, настанет время поставить под сомнение статус Грузии как кандидата

08.10.2025 10:31





Докладчик по Грузии в Европейском парламенте, депутат Европарламента Раса Юкнявичене, заявила, что, возможно, пришло время «поставить под сомнение» статус кандидата Грузии. Евродепутат написала об этом в социальной сети X после встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос.



«Вместе с [комиссаром ЕС по вопросам расширения] Мартой Кос и коллегами мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в Грузии.



Мы пересмотрим безвизовый режим, будем бороться с дезинформацией и поддерживать гражданское общество. К сожалению, возможно, пришло время поставить под сомнение статус кандидата Грузии», — написала депутат Европарламента.



Источник: SOVA

