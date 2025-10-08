|
|
|
Евродепутат: к сожалению, возможно, настанет время поставить под сомнение статус Грузии как кандидата
08.10.2025 10:31
Докладчик по Грузии в Европейском парламенте, депутат Европарламента Раса Юкнявичене, заявила, что, возможно, пришло время «поставить под сомнение» статус кандидата Грузии. Евродепутат написала об этом в социальной сети X после встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос.
«Вместе с [комиссаром ЕС по вопросам расширения] Мартой Кос и коллегами мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в Грузии.
Мы пересмотрим безвизовый режим, будем бороться с дезинформацией и поддерживать гражданское общество. К сожалению, возможно, пришло время поставить под сомнение статус кандидата Грузии», — написала депутат Европарламента.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна