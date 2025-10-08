Каладзе: Тбилиси обязательно станет еще более развитым, европейским городом

Мэр столицы ещё раз поблагодарил жителей за проявленную волю на муниципальных выборах и поддержку команды партии «Грузинская мечта». Об этом он заявил на заседании правительства Тбилисского муниципалитета.



По словам Кахи Каладзе, партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» показала на прошедших выборах в столице беспрецедентно высокий результат.



«Прежде всего, поздравляю вас с успешным завершением муниципальных выборов, которые имеют огромное значение для жизни и развития нашего города. Своим выбором жители ещё раз подтвердили своё стремление к мирному развитию страны и лучшему будущему Тбилиси. Мы показали беспрецедентно высокий результат — более 71% избирателей, пришедших на участки, выразили нам доверие. Это 215 370 голосов, что значительно превышает результаты муниципальных выборов 2017 года, когда мы также победили в первом туре.



Я не буду вдаваться в политические спекуляции, начатые рейтингово обнулёнными, оторванными от реальности политиками и подконтрольными им телеканалами по поводу полученных голосов. Народ Грузии вновь показал им их место.



Особую благодарность выражаю вам, тбилисцам, за поддержку и доверие. Мы не устанем служить вам, не пожалеем сил, чтобы работать во благо города. Каждый ваш голос означает ещё более зелёный Тбилиси, более благоустроенные проспекты и улицы, реализацию всех программ и проектов, которые мы представили в нашем плане действий», — заявил мэр столицы.



По его словам, последующие четыре года будут для столицы самыми амбициозными, разнообразными и интересными.



«Обещаю, что это доверие станет для нас величайшей ответственностью перед вами. Тбилиси обязательно станет ещё более развитым, европейским городом. Гарантией этого служат ваша поддержка и сильная команда »Грузинской мечты – Демократической Грузии». Уверен, что следующие четыре года будут самыми амбициозными, разнообразными и интересными. Вместе мы достойно справимся с теми вызовами, которые всё ещё стоят перед столицей», — отметил Каха Каладзе.



Мэр Тбилиси также поблагодарил каждого сотрудника муниципалитета за проявленный профессионализм и самоотверженный труд.



«Я неоднократно говорил, что моя сила — это именно моя команда. Они выполняют важную работу и напрямую вовлечены в реализацию всех направлений политики, начатой нашей командой. Благодарю каждого сотрудника мэрии Тбилиси за их неустанный труд и профессионализм, который они ежедневно проявляют по отношению к своему городу», — заявил Каха Каладзе.







