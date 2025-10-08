TI: В 2025 году было зафиксировано более 180 случаев препятствования работе СМИ

«Продолжается порочная практика различных видов насилия, запугивания, угроз, притеснений, преследований и различных форм вмешательства в журналистскую деятельность в отношении независимых критически настроенных СМИ и журналистов», говорится в отчете международной неправительственной организации Transparency International Georgia. По информации НПО за январь-сентябрь 2025 года было зафиксировано более 180 публично задокументированных подобных случаев.



«За этот период особую тревогу вызвал арест Мзии Амаглобели, основателя интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti, и её двухлетний тюремный срок. Наряду с тревожной тенденцией насилия в отношении представителей СМИ и вмешательства в их профессиональную деятельность, использование судебной системы и правоохранительных органов против журналистов в интересах партии стало опасной практикой «Грузинской мечты».



Это наиболее ярко и наглядно отражается в частых незаконных задержаниях и штрафах, выписанных журналистам, ненадлежащем отношении судебных приставов и нерасследованных преступлениях, совершённых против журналистов.



В 2025 году наблюдалась тенденция к созданию различных препятствий представителям СМИ при съемке судебных процессов и удалению журналистов из залов суда, что в итоге привело к полному запрету видео и фотосъемки судебных процессов. Это существенно затруднило и усложнило осуществление журналистской деятельности в судах и сделало и без того закрытую систему еще более закрытой для общественности.



Текущий год также стал тревожным с точки зрения принятия ряда ограничительных законов против независимых критически настроенных СМИ, что еще больше осложнило деятельность СМИ, и без того скудных по финансовым и техническим ресурсам, а в некоторых случаях и вовсе сделало ее невозможной…



2025 год также был крайне сложным для региональных СМИ. По данным Альянса региональных вещателей, из-за финансовых трудностей в этом году 17 из 21 регионального вещателя больше не смогут выпускать ежедневные новости. Среди них, в начале года, после многих лет работы, полностью прекратили вещание телекомпании «Боржоми» и «ТВ 25» (Аджария), а также телеканал «Девятый канал Ахалцихе». Кроме того, в результате разногласий между владельцами, в феврале 2025 года временно прекратил вещание один из ведущих критических телеканалов страны Mtavari, а в мае был полностью закрыт», — говорится в заявлении.



