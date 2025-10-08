Европейская народная партия призвала ЕС ввести санкции против Иванишвили и его сторонников

Европейская народная партия (EPP) призывает Евросоюз ввести санкции «против тех, кто подрывает верховенство закона и права человека в Грузии». «Грузинский народ заслуживает демократии, а не автократии. Он хочет интеграции с Европой, а не изоляции», говорится в заявлении EPP:



«В то время как грузинский народ продолжает бороться за свою свободу и европейское будущее, олигарх Иванишвили и его партия «Грузинская мечта» 4 октября провели еще одни фиктивные выборы, на которых была зафиксирована самая низкая явка в истории Грузии. Главные оппозиционные партии бойкотировали эти выборы на фоне репрессий и насилия со стороны режима против его оппонентов.



Недавние аресты и угрозы преследования со стороны представителей «Грузинской мечты» направлены на ограничение права людей на протест, уничтожение прозападной оппозиции и сеяние всеобщего страха в обществе…



Мы призываем Европейский союз и его государства-члены ввести адресные санкции против Бидзины Иванишвили и его сторонников, которые причастны к подрыву демократии, прав человека и верховенства закона в Грузии», — говорится в заявлении.



