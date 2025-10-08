Сын Пааты Бурчуладзе рассказал об ожиданиях участников акции 4 окткбря

Сын арестованного оперного певца Пааты Бурчуладзе, Шукри Бурчуладзе, рассказал в эфире TV Pirveli о событиях, произошедших 4 октября.



По его словам, существовало ожидание и информация о том, что сотрудники спецназа встанут на сторону протестующих, что в целом должно было привести к плану «мирной передачи власти», как это анонсировал Паата Бурчуладзе, однако этого не произошло. Шукри Бурчуладзе предполагает, что существовал «двойной агент или группа агентов», которые пообещали все это Паате Бурчуладзе, но не выполнили обещание.



«Паата был уверен в том, что Национальное собрание будет мирным, и хотел мирной передачи власти. Он публично говорил, что есть высокопоставленные чиновники, сотрудники спецназа, которые на нашей стороне и говорят, что если выйдет много людей, то и мы перейдем на вашу сторону, потому что мы больше не можем жить в олигархии, такое было ожидание, но откуда эта информация, в курс дела нас Паата не ставил.



Когда мы спрашивали о чем-то, он обнадеживал нас, что все будет хорошо, и он был уверен в том, что все будет мирно. То, что произошло — не входило в их план. Назовем ли мы это сейчас предательством или спецоперацией... По моему мнению, был такой человек или группа людей, которые обещали такое действие, как переход сотрудников спецназа, что в целом должно было привести к идеальному результату, как это было запланировано, то, что анонсировали, этого не произошло. Или был двойной агент, или группа двойных агентов, которые пообещали и потом не сделали, мое предположение такое».



Он также выразил сомнение в том, как активистам удалось так легко разрушить укреплённое ограждение без оружия, при этом ворота им сломать не удалось:



«Существует очень много странных обстоятельств, например, то, как может 5-10 молодых людей, какими бы сильными они ни были, так легко снести забор президентской резиденции, это невозможно. Даже если привязать машину, машина тоже по идее не должна смочь сделать такое. Когда Паата приехал, всё уже было разрушено — буквально за секунды. Думаю, всё это было подготовлено заранее. На мой взгляд, в этом участвовали гораздо более опытные и мощные спецслужбы, чем грузинские.



Ворота не снесли, это странно. Ведь ворота, по идее, легче разрушить, чем неподвижный забор, замурованный в бетон. Потом я приехал позже, это уже произошло, и увидел, что ворота раскачивали туда-сюда, а ворота не упали, это очень странно», - рассказал Шукри Бурчуладзе.



Премьер-министр "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста о том, как участникам акции 4 октября удалось снести забор у резиденции на Атoнели, привел в пример эпизод из фильма «Мимино», и заявил, что снос забора у резиденции на Атoнели не был чем-то необычным — по его словам, подобные металлические конструкции легко поддаются усилию нескольких человек.



«Есть такой фильм «Мимино». И там один из таких эпизодов — персонаж ломает люстру, и когда его спрашивают, как сломал, [отвечает,] случайно задел стулом. Вот так и ваш забор рухнул. Если бы толкнули ворота, упали бы ворота», — сказал Кобахидзе.



Он отметил, что аналогичные ограждения ранее демонтировали у здания правительства, так как они не имели защитной функции и портили внешний вид.



Но подчеркнул, что Атoнели — исторический район, где невозможно устанавливать массивные барьеры, поэтому у резиденции останутся обычные ворота, несмотря на возможные риски.





