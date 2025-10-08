Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Грузии заявил о продолжении «геббельсовской пропаганды» в Европе


08.10.2025   16:54


Заявление Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по Грузии абсурдно и свидетельствует о продолжении «геббельсовской пропаганды» в Европе. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

Премьер считает, что организация игнорирует «попытку свержения власти» и «жесточайшее насилие», произошедшее в Тбилиси 4 октября, в пользу «конкретных деталей».

«Это также свидетельствует о том, что во всей европейской бюрократии сложилась крайне сложная ситуация. С этим связана и несправедливость, которую мы наблюдаем.

Европа не является панацеей. Европу представлял и господин Геббельс, который отличался подобной пропагандой. Та постыдная ложь, заявления, которые мы слышим со стороны европейской бюрократии, действительно являются продолжением геббельсовской пропаганды. Я хочу вам напомнить, что Геббельс тоже был Европой, когда в 40-х годах работал в одном из сильных государств Европы. Нельзя, чтобы спустя 80 лет геббельсовская пропаганда вернулась в Европу», — сказал Кобахидзе.

Во вторник БДИПЧ выразило обеспокоенность в связи насильственными протестами, произошедшими в Тбилиси в день муниципальных выборов 4 октября. Одновременно организация призвала власти Грузии уважать право на мирные собрания и свободу выражения мнений.

Там напомнили, с каким фоном Грузия подошла к выборам: давление на оппозицию и гражданское общество, безосновательные задержания и штрафы для мирных демонстрантов.


Источник: Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна