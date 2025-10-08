Премьер Грузии заявил о продолжении «геббельсовской пропаганды» в Европе

Заявление Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по Грузии абсурдно и свидетельствует о продолжении «геббельсовской пропаганды» в Европе. Об этом сегодня на брифинге заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.



Премьер считает, что организация игнорирует «попытку свержения власти» и «жесточайшее насилие», произошедшее в Тбилиси 4 октября, в пользу «конкретных деталей».



«Это также свидетельствует о том, что во всей европейской бюрократии сложилась крайне сложная ситуация. С этим связана и несправедливость, которую мы наблюдаем.



Европа не является панацеей. Европу представлял и господин Геббельс, который отличался подобной пропагандой. Та постыдная ложь, заявления, которые мы слышим со стороны европейской бюрократии, действительно являются продолжением геббельсовской пропаганды. Я хочу вам напомнить, что Геббельс тоже был Европой, когда в 40-х годах работал в одном из сильных государств Европы. Нельзя, чтобы спустя 80 лет геббельсовская пропаганда вернулась в Европу», — сказал Кобахидзе.



Во вторник БДИПЧ выразило обеспокоенность в связи насильственными протестами, произошедшими в Тбилиси в день муниципальных выборов 4 октября. Одновременно организация призвала власти Грузии уважать право на мирные собрания и свободу выражения мнений.



Там напомнили, с каким фоном Грузия подошла к выборам: давление на оппозицию и гражданское общество, безосновательные задержания и штрафы для мирных демонстрантов.



