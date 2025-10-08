Кобахидзе считает, что ЕС не отменит безвизовый режим для Грузии

08.10.2025 17:08





«Европейская бюрократия раздражена грузинским народом, но я не думаю, что они совершат такую глупость и накажут грузинский народ за его политический выбор», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Глава правительства отметил, что власти делают всё возможное для европейской интеграции страны и борются за свободу, а в борьбе за свободу, по его словам, «вопрос стояния в очереди за визой — дело десятое».



«Не думаю, что они сделают такой непродуманный шаг, хотя и раньше предпринимали множество непродуманных действий. Когда пресс-секретарь Евросоюза открыто поддерживает попытку переворота, объявленную Паатой Бурчуладзе, вы сами видите, до какого абсурда дошла европейская бюрократия. На этом фоне уже ничему не удивляешься, но, несмотря на раздражение, а они действительно раздражены грузинским народом, его выбором, его борьбой за мир и свободу, я всё же сомневаюсь, что они пойдут на такой непродуманный шаг — попытаются наказать грузинский народ отменой безвизового режима.



Мы делаем всё ради евроинтеграции — выполняем Соглашение об ассоциации, DCFTA и другие обязательства, проводим все необходимые реформы. Грузия — страна №1 среди кандидатов во всех направлениях и по всем объективным критериям, включая оценки Еврокомиссии: демократия, права человека, экономика, свобода бизнеса и так далее. Это то, что мы делаем. Остальное зависит от того, насколько прагматичным окажется подход Евросоюза. Если они будут прагматичны, то в 2030 году мы станем членом ЕС. Мы боремся за свободу, а когда борешься за свободу, стоять в очереди за визой — вопрос десятый», — заявил Кобахидзе.





