Кобахидзе обвиняет Запад в поддержке попытки переворота из-за молчания о протестах в Тбилиси

08.10.2025 17:37





Власти Грузии будут расценивать как «явную поддержку» попытки свержения власти в стране отсутствие реакции Запада на насилие во время протестной акции в Тбилиси параллельно местным выборам 4 октября. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.



«За эти дни ни одна организация или государство, которые имеют претензии на оценку внутреполитических событий в Грузии, критику страны и давание ей указаний, включая США, ЕС и отдельные страны ЕС, не сделало заявления, осуждающего и дистанцирующегося от попытки свержения власти и насильственного штурма. Более того, ЕС, БДИПЧ и другие субъекты позволили себе противоположные заявления. Естественно, отсутствия отмежевания от попытки свержения власти и насилия и неосуждение трактуется как косвенное, но четкое проявление поддержки свеожения власти и насилия», – сказал Кобахидзе.



4 октября параллельно бойкотируемым оппозицией местным выборам в Тбилиси прошла протестная акция с заявленной целью «мирной революции». По призыву организаторов с проспекта Руставели часть демонстрантов направилась на улицу Атонели, где попытались прорваться в президентскую резиденцию. Полиция оттеснила протестующих. Столкновения продолжались еще несколько часов.



К настоящему времени 23 человека задержаны по обвинениям в призывах к свержению власти, организации и участии в групповом насилии, а также попытке захвата объекта особого значения. Власти обещают новые аресты.



Новости - Грузия

