|
|
|
Кобахидзе обвиняет Запад в поддержке попытки переворота из-за молчания о протестах в Тбилиси
08.10.2025 17:37
Власти Грузии будут расценивать как «явную поддержку» попытки свержения власти в стране отсутствие реакции Запада на насилие во время протестной акции в Тбилиси параллельно местным выборам 4 октября. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
«За эти дни ни одна организация или государство, которые имеют претензии на оценку внутреполитических событий в Грузии, критику страны и давание ей указаний, включая США, ЕС и отдельные страны ЕС, не сделало заявления, осуждающего и дистанцирующегося от попытки свержения власти и насильственного штурма. Более того, ЕС, БДИПЧ и другие субъекты позволили себе противоположные заявления. Естественно, отсутствия отмежевания от попытки свержения власти и насилия и неосуждение трактуется как косвенное, но четкое проявление поддержки свеожения власти и насилия», – сказал Кобахидзе.
4 октября параллельно бойкотируемым оппозицией местным выборам в Тбилиси прошла протестная акция с заявленной целью «мирной революции». По призыву организаторов с проспекта Руставели часть демонстрантов направилась на улицу Атонели, где попытались прорваться в президентскую резиденцию. Полиция оттеснила протестующих. Столкновения продолжались еще несколько часов.
К настоящему времени 23 человека задержаны по обвинениям в призывах к свержению власти, организации и участии в групповом насилии, а также попытке захвата объекта особого значения. Власти обещают новые аресты.
Новости - Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна