Петер Фишер: Германия против использования терминов и сравнений, связанных с нацистской Германией


08.10.2025   19:39


Посол Германии в Грузии Петер Фишер отреагировал на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, отметив, что использование терминов и сравнений, связанных с нацистской Германией, морально неправильно.

«Повторяю то, что я уже заявлял ранее: Германия против использования терминов и сравнений, связанных с нацистской Германией, которые ошибочны исторически, политически и морально, поскольку унижают достоинство жертв и создают ложное впечатление», — написал Фишер в социальной сети.

Раннее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства заявил, что ложь и заявления европейской бюрократии являются продолжением геббельсовской пропаганды.


