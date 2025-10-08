Петер Фишер: Германия против использования терминов и сравнений, связанных с нацистской Германией

Посол Германии в Грузии Петер Фишер отреагировал на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, отметив, что использование терминов и сравнений, связанных с нацистской Германией, морально неправильно.



«Повторяю то, что я уже заявлял ранее: Германия против использования терминов и сравнений, связанных с нацистской Германией, которые ошибочны исторически, политически и морально, поскольку унижают достоинство жертв и создают ложное впечатление», — написал Фишер в социальной сети.



Раннее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства заявил, что ложь и заявления европейской бюрократии являются продолжением геббельсовской пропаганды.







