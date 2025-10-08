Делегация Социал-демократической партии Европарламента посетит Грузию завтра

08.10.2025 20:18





Делегация Социал-демократической партии Европарламента посетит Грузию завтра. Как сообщается в пресс-релизе партии, цель визита — провести встречи и выразить свою твёрдую поддержку гражданскому обществу, независимым СМИ и демократическим силам Грузии.



В рамках двухдневного визита социал-демократы встретятся со всеми, кроме представителей партии «Грузинская мечта». Запланированы встречи с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили, оппозицией, СМИ и гражданским сектором.



Обсуждения будут касаться состояния демократии и верховенства закона, последних местных выборов и будущего отношений Грузии с ЕС.



Делегация подчеркнула, что поддерживает граждан, защищающих конституционные права, фундаментальные свободы и европейское будущее страны, и осуждает любые нарушения демократии.



«Европейская народная партия» - крупнейшая партия в Европарламенте призывает Евросоюз ввести санкции против Бидзины Иванишвили и его пособников, участвующих в нарушениях демократии, прав человека и верховенства закона в Грузии.



В заявлении ЕНП:

«Грузинский народ заслуживает демократии, а не автократии. Они хотят интеграции в Европу, а не изоляции. Мы стоим рядом с ними в борьбе за свободу и призываем ЕС ввести санкции против тех, кто подрывает верховенство закона и права человека в Грузии.



В то время как грузинский народ продолжает бороться за свою свободу и европейское будущее, «Грузинская мечта» олигарха Иванишвили 4 октября провела еще одни фальшивые выборы на фоне массовых репрессий и насилия против оппонентов режима, которые характеризовались самой низкой активностью в истории Грузии и которым объявили бойкот основные оппозиционные партии.



Недавние аресты и угрозы преследования со стороны представителей «Грузинской мечты» направлены на ограничение права народа на протест, ликвидацию прозападной оппозиции и посев всеобщего страха в обществе.



Мы призываем «Грузинскую мечту» прекратить насилие и репрессии и уважать европейские устремления грузинского народа.



Мы призываем Евросоюз и его государства-члены ввести целенаправленные санкции против Бидзины Иванишвили и его пособников, участвующих в нарушениях демократии, прав человека и верховенства закона в Грузии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





