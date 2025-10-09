Хабеишвили выражает солидарность со всеми, кого наказывают за любовь к Грузии

Бурчуладзе, Надирадзе, Зоделава, Манджгаладзе наказывают за любовь к Грузии – выход один, единодушие народа! Не поливайте грязью тех, кто решил пожертвовать собой ради страны! – пишет в письме из тюрьмы председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По словам Левана Хабеишвили, «невозможно бороться с оккупационным режимом по заранее определенной «шпаргалке».



«71-летний всемирно известный бас, гражданин мира Паата Бурчуладзе отказался от комфорта, роскоши, спокойной жизни и выбрал самоотверженную борьбу. Личным примером, ответственностью, любовью к Грузии он оказался за решёткой. Судить его, не одобрять его стратегию, метод борьбы, содержание, тактику считаю, по меньшей мере, постыдным и бессовестным. Они судят человека, верившего в победу грузинского народа, и если это временно, на данном этапе не получилось, никто не имеет морального права критиковать плененного человека», говорится в письме.



Хабеишвили выражает солидарность со всеми, кого наказывают за любовь к Грузии.



«Невозможно бороться с оккупационным режимом по заранее определенной «шпаргалке». Единственный выход и план - это люди, люди и люди. Не забрасывайте камнями, не поливайте грязью людей, проявивших инициативу, в противном случае останемся только на попечение оценщиков и комментаторов.



Можем ли избавиться от Иванишвили? Да, да и ещё раз да! Можем, безусловно! Возьмите друг друга за руки и немедленно помогите тому, кто споткнулся или упал. Единодушие и уверенность в собственных силах крайне важны», - пишет Леван Хабеишвили.



По его же оценке, выборы 4 октября показали, что «Лело - Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» потеряли голоса, что говорит о том, что они «ошиблись даже со своими избирателями».





