Цитлидзе: Какие бы процессы ни развивались вокруг запрета партий, они создадут новую реальность

«Мы из «Национального движения» были первыми, кто говорил об единстве, о важности единства. Соответственно, мы остаёмся верны этой данности — что сотрудничество важно», — заявила член «Национального движения» Ани Цитлидзе.



Цитлидзе задали вопрос относительно заявления лидера «Федералистов» Тамар Черголеишвили, в котором та отметила: «»восьмёрки» больше не существует, вы увидите координацию демократических партий, к которой «Национальное движение» и «Лело» не смогут прикоснуться».



«Та данность, которая у нас сейчас есть, и те процессы, которые разворачиваются сейчас в связи с запретом политических партий и затем в отношении неправительственных организаций, на самом деле создают совершенно новую реальность на политическом поле. Над этой новой реальностью должны задуматься, в том числе политические партии, — как и в каком формате должно выстраиваться сотрудничество и как этот процесс должен продолжаться. «Национальное движение» было первым, кто говорил об единстве, о значении единства. Соответственно, мы остаёмся верны этому положению — что сотрудничество важно. Также мы видели, что из-за личного эго некоторых людей, которые сейчас делают подобные заявления, в большинстве случаев единство не достигалось. Кому-то в этом процессе было важнее любить себя, чем единство и борьба, в которой эта страна находится вот уже 13 лет. Поэтому это вопрос, над которым должны подумать демократические силы в этой стране, политические партии, и эта тема должна вернуться в повестку и в поле дискуссии. Говорить конкретно о том, кто, как и в каком формате — сейчас было бы неправильно. Но всем должно быть ясно одно: особенно на фоне того, что на повестке стоит отмена политических партий, в этой борьбе нет множества сторон — есть две стороны: с одной стороны большинство граждан Грузии, которые борются за свободу страны, с другой стороны — российский оккупационный режим. Все люди, для кого важно противостоять российскому оккупационному режиму, должны занимать ту сторону, где находятся граждане Грузии, и политики на оппозиционном поле, исходя из этой обязанности, должны бороться и принимать решения», — заявила Ани Цитлидзе.





