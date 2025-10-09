Конгрессмен Уилсон: мошенники из «Мечты» не имеют права высказывать мнение об американских интересах

Сопредседатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия) прокомментировал вызов посла Грузии в США в Тамар Талиашвили в Госдепартамент для обсуждения «дезинформации, распространяемой представителями грузинского правительства Грузии». В социальной сети X американский политик написал:



«Госдепартамент прав. Антиамериканские мошенники из «Грузинской мечты», находящиеся под властью Коммунистической партии Китая, не имеют права высказывать своё мнение об американских интересах. Я благодарен моим коллегам в Палате представителей, что подавляющее большинство избрало политику непризнания.



Любой, кто выполняет задачи «Грузинской мечты», действует против американских интересов. MEGOBARI [Действуйте] сейчас», — написал Уилсон, поделившись в соцсети статьей с заголовком: «США подтверждают вызов посла Грузии».



Напомним, 1 октября глава Службы госбезопасности Мамука Мдинарадзе заявил, что посольство одной из крупнейших стран из Таиланда финансирует радикалов в Грузии в антикитайских целях.



Вскоре Госдепартамент США назвал эти заявления дезинформацией и запросил встречу с послом Грузии Тамар Талиашвили. В ведомстве пояснили, что речь идёт об обычных финансовых транзакциях, никак не связанных с финансированием беспорядков.



Источник: SOVA

