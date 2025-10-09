Каха Каладзе: Джин Шахин и Джим Риш находятся под влиянием «партии глобальной войны»

Мэр столицы Каха Каладзе считает, что американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин, которые обратились к администрации президента США с совместным заявлением, касающимся Грузии, находятся под влиянием «партии глобальной войны».



Отвечая на вопросы журналистов, Каха Каладзе заявил, что послание грузинских властей заключается в готовности перезагрузить отношения с США.



«Эти люди также находятся под влиянием »партии глобальной войны». Мы многократно заявляли и ещё раз повторю: мы поддерживаем президента Трампа в его борьбе против »Дип стэйт». Удастся ли ему победить — посмотрим. Параллельно мы готовы начать отношения с чистого листа.



Это наш посыл, наша позиция и желание — провести перезагрузку отношений, чтобы мы могли быть друзьями и партнёрами. И, разумеется, это должно быть взаимным, а не односторонним», — отметил Каладзе.



Американские сенаторы, председатель Комитета по международным отношениям Сената Джим Риш и его ведущий член Джин Шахин, прокомментировали политическую ситуацию в Грузии и события, развившиеся после местных выборов 4 октября.



«Мы призываем администрацию Трампа учитывать последние шаги правительства Грузии, прежде чем принимать решение о пересмотре отношений», — заявили Джин Шахин и Джим Риш.







