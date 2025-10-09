|
|
|
Ираклий Чиковани встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером
09.10.2025 15:43
Заместитель премьер-министра, министр обороны Грузии находится с визитом в Турецкой Республике. Ираклий Чиковани участвует в трёхсторонней встрече министров обороны Азербайджан-Турция-Грузия. В рамках визита министр провёл двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером. Он поблагодарил министра обороны Турции и турецкую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Министр обороны Грузии подчеркнул материальную, техническую и финансовую помощь Турции в развитии Вооружённых сил Грузии на протяжении десятилетий, а также усилия Турции по реализации инициатив, предусмотренных Существенным пакетом (SNGP).
На встрече коллеги обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны, которое динамично развивается уже более двух десятилетий.
Одной из основных тем встречи стала текущая ситуация безопасности в мире, безопасность Черноморского региона и связанные с ней вызовы. По словам Ираклия Чиковани, в этом контексте стратегическое сотрудничество между Грузией и Турецкой Республикой имеет особое значение. Была отмечена позитивная динамика сотрудничества, что находит отражение в визитах высокого уровня между двумя странами, включая недавний официальный визит президента Грузии в Турецкую Республику.
Трёхсторонняя встреча министров обороны проводится во всех трёх странах поочередно. В 2024 году встреча министров прошла в Грузии. В этом году трёхсторонняя встреча глав оборонных ведомств Азербайджана, Турции и Грузии в трёхстороннем формате проходит в столице Турции Анкаре.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна