|
|
|
Анита Хиппер: Словесные нападки «Грузинской мечты» - попытка замаскировать формирование репрессивного режима
09.10.2025 20:51
Пресс-спикер Еврокомиссии по иностранным делам и безопасности Анита Хиппер заявила, что действия «Грузинской мечты» инспирированы «учебником российской пропаганды». По словам Хиппер, словесные нападки со стороны «Грузинской мечты» «являются отчаянной попыткой замаскировать формирование репрессивного режима».
«Просто в плане контекста и действий это явно вдохновлено пособием по российской пропаганде. Когда мы смотрим на то, что происходит в Грузии, мы видим, что факты громче слов.
Когда тебе нужно арестовать оппозицию, когда преследуешь независимые СМИ, когда нацеливаешься на гражданское общество, когда требуется изменить законы, чтобы преимущество было у твоей правящей партии, - ты не говоришь на языке демократии.
Это действия с нашей стороны: мы всегда осуждали любые формы насилия, так что, мы решительно выступаем против этого, включая словесные нападки, которые видим от «Грузинской мечты» и которые являются отчаянной попыткой замаскировать формирование репрессивного режима», — сказала Хиппер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна