Анита Хиппер: Словесные нападки «Грузинской мечты» - попытка замаскировать формирование репрессивного режима

09.10.2025 20:51





Пресс-спикер Еврокомиссии по иностранным делам и безопасности Анита Хиппер заявила, что действия «Грузинской мечты» инспирированы «учебником российской пропаганды». По словам Хиппер, словесные нападки со стороны «Грузинской мечты» «являются отчаянной попыткой замаскировать формирование репрессивного режима».



«Просто в плане контекста и действий это явно вдохновлено пособием по российской пропаганде. Когда мы смотрим на то, что происходит в Грузии, мы видим, что факты громче слов.



Когда тебе нужно арестовать оппозицию, когда преследуешь независимые СМИ, когда нацеливаешься на гражданское общество, когда требуется изменить законы, чтобы преимущество было у твоей правящей партии, - ты не говоришь на языке демократии.



Это действия с нашей стороны: мы всегда осуждали любые формы насилия, так что, мы решительно выступаем против этого, включая словесные нападки, которые видим от «Грузинской мечты» и которые являются отчаянной попыткой замаскировать формирование репрессивного режима», — сказала Хиппер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





