В тюрьме Лаитури создали отдельную зону для женщин-заключённых
09.10.2025 21:36
В тюрьме Лаитури в муниципалитете Озургети создали отдельную зону для женщин-заключённых. Приказ подписал новый министр юстиции Паата Салиа 8 октября, сообщает Netgazeti.
Ранее в тюрьме было пять зон: для обычных заключённых, с низким риском, полуоткрытая, закрытая и для особого риска. Теперь появилась шестая — для женщин.
Женщины-осуждённые или обвиняемые будут содержаться отдельно в специальных камерах.
До этого в Грузии существовала только одна тюрьма для женщин — №5 в селе Мтисздири неподалёку от Рустави.
Netgazeti поинтересовалась, на каком основании пенитенциарная служба создаёт новую женскую зону в Лаитури. В Министерстве юстиции пообещали уточнить информацию.
Netgazeti также обратилась к омбудсмену с вопросом, было ли у министерства взаимодействие с ними перед принятием этого решения и знали ли они причины, по которым оно было принято. Однако в аппарате омбудсмена сообщили, что у них нет информации об открытии специальной женской части в Лаитури.
Тюрьма Лаитури открыта в ноябре 2023 года и рассчитана на 700 заключённых.
Важно: сейчас в женскую тюрьму из Тбилиси на дорогу требуется 30 минут на машине/минут 50 на автобусе, то в Лаитури добраться на машине нужно будет 4,5 часа и никакого автобуса. И речь же не только про передачи, речь также про посещение адвокатами и родными.
