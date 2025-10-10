Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Бокучава: Визит европейских парламентариев призван поддержать грузинский народ, борющийся за европейские ценности


10.10.2025   13:32


«Визит членов Европарламента направлен на поддержку грузинского народа, который борется за европейские ценности. На встрече мы обсудили необходимость введения санкций против Иванишвили и его окружения, а также сохранение безвизового режима для граждан Грузии», — заявила председатель партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава после завершения встречи с европейскими парламентариями.

По словам Бокучава, она лично была активно вовлечена в усилия, направленные на то, чтобы отмены безвизового режима для граждан Грузии не произошло.

«Вы знаете, что я лично очень активно участвовала в том, чтобы граждане Грузии не были наказаны за автократические шаги Иванишвили, и чтобы отмена безвизового режима не произошла по т.н правилу бланкетному праву, то есть, чтобы это не коснулось всех граждан, а затронуло только самого Иванишвили, его окружение, пропагандистов, финансовую элиту, насильников, лжесвидетелей и т.н судей. Хочу сказать, что в этом направлении наша работа очень плодотворна, есть прогресс, и я надеюсь, что вскоре этот механизм будет запущен», — заявила Тина Бокучава.


