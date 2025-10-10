«Гахария - За Грузию»: За 4 октября несут ответственность все политики от Зурабишвили до ЕНД

10.10.2025





«За события 4 октября несут ответственность все те, кто в течение трёх месяцев называл граждан предателями только потому, что они решили пойти на выборы», — заявила член партии «Гахария - За Грузию» Вика Пилпани.



По её словам, ответственность за произошедшее несёт и »Грузинская мечта».



«За 4 октября ответственны все те политики, которые призывали людей выйти на этот митинг, три месяца травили тех, кто собирался пойти на выборы, психологически на них давили, паразитировали на их эмоциях. За этот день ответственны все, кто три месяца называл граждан предателями только потому, что они решили участвовать в выборах. Все, кто говорил людям: »Не ходите на выборы, иначе вы предатели, приходите 4 октября на проспект Руставели», — все эти акторы, начиная с Саломе Зурабишвили и заканчивая безответственными лидерами «Национального движения», несут ответственность за этот день. Эта ответственность частично лежит и на »Грузинской мечте». Среди обычных граждан не было никого, кто пришёл бы туда для штурма. Бачо Ахалая был торжественно приглашён на опрос, а несчастных врачей, детей и граждан, которые стали жертвами провокации, арестовывают при поддержке спецназа», — заявила Пилпани.



Она отметила, что единственная сторона, которая получила выгоду как от результатов выборов, так и от уличных протестов, — это »Грузинская мечта».



«Саломе Зурабишвили позиционирует себя как легитимного президента, называет себя так и вместо того, чтобы призывать граждан идти на выборы, приглашает их 4 октября на проспект Руставели на так называемое »мирное свержение». Минимум, её должны были допросить и спросить: в чём состоит план этого »мирного свержения»? А теперь они выходят и говорят: »Никто ничего не знал, никакого плана не было». Но ведь если это действительно было мирное собрание, зачем скрывать план мирного протеста? А если скрывали, значит, план был, просто он был неприемлем для общества.



Когда Анна Цитлидзе обещала перебежавшим политикам по 200 000 долларов, пусть теперь этими деньгами поможет людям, оказавшимся в тяжелейшем социальном положении, у которых до сих пор нет адвокатов.



Те, кто всё это время называл других »планом «б» Бидзины» и обвинял их в сговоре с Иванишвили, — теперь стало ясно, кто на самом деле с ним связан и кто является этим »планом б». Кто извлёк выгоду из 4 октября? Единственные, кто получил положительный результат и выгоду как из итогов выборов, так и из уличных протестов — это »Грузинская мечта».



Укрепила ли »Грузинская мечта» свой авторитаризм? — Да, укрепила. Получила ли она возможность арестовывать больше людей? — Да, получила. Получила ли она шанс дискредитировать месяцы протестов? — Безусловно, получила», — заявила Вика Пилпани.







