Министр инфраструктуры посетил села, пострадавшие от стихийного бедствия

10.10.2025 15:49





Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе вместе с заместителем министра регионального развития Леваном Зауташвили, государственным поверенным в регионе Имерети Леваном Залканиани и мэром муниципалитета Харагаули Кобой Лурсмашвили посетил пострадавшие от стихии села Хемагали и Гверцки в регионе Имерети.



В результате оползней в этих селах были повреждены жилые дома, местные дороги и инженерная инфраструктура. Оползневые массы частично перекрыли реку Кярнеба.



Министр в селе Хемагали встретился с пострадавшими жителями и выслушал их потребности.



Кроме того, в селе Гверцки Реваз Сохадзе ознакомился с работами на реке Карнеба и ликвидации/предотвращению оползневых процессов, которые с августа выполняются Департаментом автомобильных дорог по поручению правительства.



Для оказания первичной помощи муниципалитет Харагаули выделил 85 000 лари из местного бюджета на 46 пострадавших семей, а также 225 000 лари было потрачено на первом этапе для восстановления дорожной инфраструктуры в зоне стихийного бедствия. Пострадавшие семьи обеспечены арендой жилья, остальные семьи имеют альтернативные безопасные жилые помещения.



В настоящее время в зоне бедствия не находится ни одна семья. Центральная и местная власть работают над вопросом безопасного жилья: семьям будет предоставлен выбор — получить новое жильё или компенсацию.



По заказу муниципалитета подготовлен комплексный инженерно-геологический отчёт по оползневым склонам в селах Хемагали и Гверцки. Как только заключение геологического исследования подтвердит надёжность территории, начнутся инфраструктурные работы — ремонт дорог, газификация, установка новых электросетей и организация муниципального транспорта.



На месте вместе с Ревазом Сохадзе находились первый заместитель министра инфраструктуры Вахушти Багратиони, председатель Департамента автомобильных дорог Леван Дарахвелидзе, председатель Сакребуло Харагаули Манана Барбакадзе, заместители мэра Варлам Чипашвили, Давид Девдариани, а также другие представители местного самоуправления Харагаули.





