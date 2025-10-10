ГМ назвала «насмешкой» награждение Амаглобели премией World Press Freedom Hero

10.10.2025 16:57





В правящей партии «Грузинская мечта» резко отреагировали на присуждение премии World Press Freedom Hero 2005 журналистке Мзии Амаглобели, осужденной за пощечину полицейскому.



«Решение присудить звание героя преступнику, который целенаправленно напал на полицейского и этим нанес удар не одному конкретному правоохранителю, а всей системе и государству, представляет собой очередное бесстыдство и насмешку над грузинским обществом, свободой слова и свободной прессой», – заявил сегодня глава службы коммуникаций ГМ Георгий Грдзелишвили.



В партии объясняют награждение «извращенными стандартами глубинного государства». Именно оно, как полагают в ГМ, управляет международными СМИ и «политическим истеблишментом Брюсселя».



«Любое такое решение служит конкретной цели. В данном случае Амаглобели использовали для целенаправленного насилия, для нападения на государство и его институты, и в результате мы видим, что добросовестное выполненое задачи оценили по достоинству, и ее объявили героем на международной арене», – сказал Грдзелишвили.



World Press Freedom Hero вручается с 2015 года Международным институтом прессы в партнерстве с неправительственной организацией IMS (International Media Support). В этом году вместе с Амаглобели лауреатами стали шесть журналистов из США, Газы, Перу, Гонконга, Украины и Эфиопии – «за проявленную исключительную смелость и стойкость в борьбе за свободные СМИ». Сама Амаглобели сказала, что считает награду «признанием борьбы многих грузинских журналистов, которые отважно защищают правду, несмотря на огромное давление».



Мзия Амаглобели – основательница и директор независимых изданий Batumelebi и Netgazeti, которая отбывает двухлетний тюремный срок за пощечину начальнику батумской полиции Ираклию Дгебуадзе во время спора на акции протеста.



Для многих коллег в Грузии она стала символом борьбы за свободу слова и сопротивления репрессиям грузинских властей. В оппозиции ее назвали первой женщиной-политзаключенной в стране.



После обвинительного приговора, Амаглобели была номинирована сразу на несколько европейских премий, включая премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова – высшую награду ЕС в области прав человека.



Источник: Новости - Грузия

