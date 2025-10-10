|
|
|
Каладзе обещает начать ремонт проспекта Руставели после новогодних праздников
10.10.2025 17:02
"Он находится в очень плохом состоянии, центральный проспект города не должен выглядеть так, особенно в таком городе и столице, как Тбилиси", – заявил мэр Тбилиси.
Он пообещал, что после окончания работ Руставели станет «одним из лучших проспектов» в городе: «с новым дизайном, инновациями, и во всех отношениях благоустроенный и обновленный».
Масштабный ремонт проспекта Руставели мэрия Тбилиси анонсировала еще в 2023 году. Была подготовлена проектная документация, но реабилитацию так и не начали, поскольку, по словам Каладзе, подземные коммуникации сильно повреждены и объем работ гораздо больше, чем ожидалось.
Ранее в мэрии заявляли, что в целом на проект будет выделено 90 млн лари: 60 млн лари на реконструкцию зданий, а еще 30 млн лари — на дороги и коммуникации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна