Каладзе обещает начать ремонт проспекта Руставели после новогодних праздников

10.10.2025 17:02





"Он находится в очень плохом состоянии, центральный проспект города не должен выглядеть так, особенно в таком городе и столице, как Тбилиси", – заявил мэр Тбилиси.



Он пообещал, что после окончания работ Руставели станет «одним из лучших проспектов» в городе: «с новым дизайном, инновациями, и во всех отношениях благоустроенный и обновленный».



Масштабный ремонт проспекта Руставели мэрия Тбилиси анонсировала еще в 2023 году. Была подготовлена проектная документация, но реабилитацию так и не начали, поскольку, по словам Каладзе, подземные коммуникации сильно повреждены и объем работ гораздо больше, чем ожидалось.



Ранее в мэрии заявляли, что в целом на проект будет выделено 90 млн лари: 60 млн лари на реконструкцию зданий, а еще 30 млн лари — на дороги и коммуникации.





