В Грузии задержан воевавший в Украине Автандил Сурманидзе
10.10.2025 17:23
Министерство внутренних дел Грузии задержало по делу о митинге 4 октября Автандила Сурманидзе – сторонника оппозиции, который сражался в Украине против российской армии.
О задержании ещё одного участника акции (А. С. 1987 года рождения) МВД сообщило сегодня утром.
Сурманидзе является членом неправительственной организации «Альтернатива», базирующейся в Батуми. Как сообщила руководитель организации Хатуна Беридзе грузинской службе Радио Свобода, Сурманидзе был задержан в Батуми в ночь на 10 октября у себя дома. Он прибыл туда примерно месяц назад из Украины, чтобы навестить семью, а 4 октября вечером находился на улице Атонели – где часть оппозиционеров предприняла попытку захвата президентского дворца. По словам Беридзе, Сурманидзе не принимал участия в каких-либо насильственных действиях.
«Автандил сражается в Украине примерно с самого начала войны, был ранен в ногу и перенёс около пяти операций. Обычно он проходит лечение там. В Батуми он приехал навестить семью и отдохнуть. 4 октября он присутствовал на акции, но никакого штурма не совершал. Скоро планировал вернуться в Украину», — отметила Хатуна Беридзе.
По её мнению, задержание Автандила «направлено на нейтрализацию грузин, сражающихся в Украине».
«В Грузии объявлена настоящая охота на них, чтобы надолго посадить в тюрьму, так им мстят», — добавила она.
Автандил Сурманидзе служил в украинском зенитно-ракетном батальоне, был стрелком «Стингера» и инструктором.
С первых дней войны в Украине сражаются несколько сотен грузинских добровольцев. В Москве их считают «наёмниками».
Грузинские власти нередко критикуют граждан страны, сражающихся в Украине, обвиняя их в поддержке «революционных процессов» в Грузии.
Лидер пророссийской грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия ранее подтвердил, что глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин в Донецке передал ему и другим участникам встречи список грузин, воюющих в Украине: «Мы планируем направить его грузинским властям».
Ранее Служба государственной безопасности также пыталась связать грузинских добровольцев с «терроризмом и заговором/мятежом». Летом прошлого года часть грузин, воюющих в Украине, была вызвана в ведомство в качестве свидетелей.
Акция 4 октября прошла в Грузии в день местных выборов под лозунгом «мирного свержения власти». Участники сначала собрались на площади Свободы, затем направились к президентскому дворцу Орбелиани. Несколько демонстрантов прорвали металлическое ограждение и вошли во двор администрации, откуда их вытеснили полицейские.
Расследование ведётся по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии:
317: призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;
187: повреждение или уничтожение имущества;
222: попытка захвата или блокирования стратегически важного объекта;
225: организация, руководство или участие в групповых беспорядках.
Грузинский премьер и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка «свержения власти» провалилась, а все причастные к ней будут строго наказаны. По последним данным, число задержанных достигло 46 человек.
