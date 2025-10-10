В Грузии задержан воевавший в Украине Автандил Сурманидзе

10.10.2025 17:23





Министерство внутренних дел Грузии задержало по делу о митинге 4 октября Автандила Сурманидзе – сторонника оппозиции, который сражался в Украине против российской армии.



О задержании ещё одного участника акции (А. С. 1987 года рождения) МВД сообщило сегодня утром.



Сурманидзе является членом неправительственной организации «Альтернатива», базирующейся в Батуми. Как сообщила руководитель организации Хатуна Беридзе грузинской службе Радио Свобода, Сурманидзе был задержан в Батуми в ночь на 10 октября у себя дома. Он прибыл туда примерно месяц назад из Украины, чтобы навестить семью, а 4 октября вечером находился на улице Атонели – где часть оппозиционеров предприняла попытку захвата президентского дворца. По словам Беридзе, Сурманидзе не принимал участия в каких-либо насильственных действиях.



«Автандил сражается в Украине примерно с самого начала войны, был ранен в ногу и перенёс около пяти операций. Обычно он проходит лечение там. В Батуми он приехал навестить семью и отдохнуть. 4 октября он присутствовал на акции, но никакого штурма не совершал. Скоро планировал вернуться в Украину», — отметила Хатуна Беридзе.



По её мнению, задержание Автандила «направлено на нейтрализацию грузин, сражающихся в Украине».



«В Грузии объявлена настоящая охота на них, чтобы надолго посадить в тюрьму, так им мстят», — добавила она.



Автандил Сурманидзе служил в украинском зенитно-ракетном батальоне, был стрелком «Стингера» и инструктором.





С первых дней войны в Украине сражаются несколько сотен грузинских добровольцев. В Москве их считают «наёмниками».



Грузинские власти нередко критикуют граждан страны, сражающихся в Украине, обвиняя их в поддержке «революционных процессов» в Грузии.



Лидер пророссийской грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия ранее подтвердил, что глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин в Донецке передал ему и другим участникам встречи список грузин, воюющих в Украине: «Мы планируем направить его грузинским властям».





Ранее Служба государственной безопасности также пыталась связать грузинских добровольцев с «терроризмом и заговором/мятежом». Летом прошлого года часть грузин, воюющих в Украине, была вызвана в ведомство в качестве свидетелей.



Акция 4 октября прошла в Грузии в день местных выборов под лозунгом «мирного свержения власти». Участники сначала собрались на площади Свободы, затем направились к президентскому дворцу Орбелиани. Несколько демонстрантов прорвали металлическое ограждение и вошли во двор администрации, откуда их вытеснили полицейские.



Расследование ведётся по четырём статьям Уголовного кодекса Грузии:



317: призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти;

187: повреждение или уничтожение имущества;

222: попытка захвата или блокирования стратегически важного объекта;

225: организация, руководство или участие в групповых беспорядках.



Грузинский премьер и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка «свержения власти» провалилась, а все причастные к ней будут строго наказаны. По последним данным, число задержанных достигло 46 человек.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





