Евродепутаты, находящиеся с визитом в Грузии, встретились с оппозицией

10.10.2025 18:26





«Визит евродепутатов осуществляется с целью выразить поддержку грузинскому народу, борющемуся за европейские ценности и национальное знамя», заявила председатель «Национального движения» Тина Бокучава после встречи с членами делегации Социал-демократической партии в Европарламенте, находящимися с визитом в Грузии. Среди тем, которые евродепутаты обсудили с оппозицией – необходимость введения санкций против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и его окружения.



«Я лично активно участвовала в работе над тем, чтобы граждане Грузии не понесли наказания за самовластные действия Иванишвили, чтобы отмена безвизового режима не была тотальной, то есть не затронула всех граждан, а только Иванишвили, его окружение, пропагандистов, финансовую элиту, злоупотребляющих властью, лжесвидетелей, так называемых судей.



Считаю нашу работу в этом направлении весьма плодотворной и надеюсь, что этот механизм будет вскоре реализован», — отметила Бокучава.



Она также подчеркнула, что работа по введению санкций против представителей «Грузинской мечты» ведётся в Великобритании.



«Есть Великобритания, которая, как мы знаем, больше не является членом ЕС. На национальном уровне у неё есть прерогатива вводить индивидуальные санкции. Мы хотим видеть больше санкций, более быстрые и на более высоких уровнях. Это требует времени. Уверяю вас, работа над этим вопросом в Великобритании ведётся очень интенсивно», — заявила Бокучава.



Напоминаем, члены делегации Социал-демократической партии в Европейском парламенте прибыли в Тбилиси. В состав делегации входят Кэтлин Ван Брампт, Начо Санчес Амор и Тобиас Кремер.



В Грузии они проводят встречи с представителями «Национального движения» и «Коалиции за перемены» и другими оппозиционными партиями. 9 октября делегация Социал-демократической партии Европарламента встречалась с представителями гражданского общества. Также запланирована встреча с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





