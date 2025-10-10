|
Супругу бывшего экс-министра обороны вызвали в Службу государственной безопасности Грузии
10.10.2025 18:29
Супругу бывшего министра обороны Бачо Ахалая, Ани Надареишвили, вызвали в Службу государственной безопасности. Об этом Надареишвили сообщали посредством социальной сети Facebook.
«Меня тоже вызвали, но в СГБ», — написала Надареишвили.
Напомним, бывший министр обороны Бачо Ахалая был вызван на допрос в Департамент криминальной полиции МВД. Как он отметил в разговоре с журналистами, вероятно по делу аудиозаписи якобы его разговора с одним из организаторов акции 4 октября Паатой Бурчуладзе, распространенной проправительственными СМИ.