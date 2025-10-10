Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Супругу бывшего экс-министра обороны вызвали в Службу государственной безопасности Грузии


10.10.2025   18:29


Супругу бывшего министра обороны Бачо Ахалая, Ани Надареишвили, вызвали в Службу государственной безопасности. Об этом Надареишвили сообщали посредством социальной сети Facebook.

«Меня тоже вызвали, но в СГБ», — написала Надареишвили.

Напомним, бывший министр обороны Бачо Ахалая был вызван на допрос в Департамент криминальной полиции МВД. Как он отметил в разговоре с журналистами, вероятно по делу аудиозаписи якобы его разговора с одним из организаторов акции 4 октября Паатой Бурчуладзе, распространенной проправительственными СМИ.


