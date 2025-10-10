Бачиашвили опровергает обвинения о сговоре с представителем Специальной пенитенциарной службы

Бывший руководитель Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили, которого СГБ обвинило в сговоре с экс-заместителем директора Пенитенциарного департамента Специальной пенитенциарной службы Георгием Кемоклидзе утверждает, что ничего не знает об этом человек.



По словам адвоката Бачиашвили – Левана Махарашвили:



«Георгий Бачиашвили заявляет, что вышеупомянутое обвинение абсурдно, более того, имя и фамилию задержанного он узнал из сюжета (по телевидению) и ранее даже не знал о его существовании. С самого первого дня мы заявляли о необходимости изъятия видеозаписей, но сегодня выяснилось, что эти видео были удалены.



Кроме того, с самого первого дня мы требовали поместить Бачиашвили в отдельную камеру, поскольку теоретически такие угрозы могли быть. Это требование также не было удовлетворено. При наличии какой-либо оперативной информации, конечно, всего этого можно было бы избежать, поместив Бачиашвили в отдельную камеру.



Также одним из аргументов было то, что Бачиашвили якобы скрыл личности двух сокамерников. Во-первых, Бачиашвили заявляет, что немыслимо даже теоретически планировать, кого поместят в камеру. Примерно за неделю до инцидента Бачиашвили находился в камере один. Подобное обвинение требует доказательств», — заявил Леван Махарашвили.



9 октября Агентство по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности Грузии задержало бывшего заместителя директора Пенитенциарного департамента Специальной пенитенциарной службы Георгия Кемоклидзе в связи с инцидентом, произошедшим в камере бывшего руководителя Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили.



Согласно версии следствия, Кемоклидзе, по предварительному сговору с заключённым Георгием Бачиашвили, ввёл в его камеру двух специально отобранных заключённых, которые по заранее составленному сценарию должны были инсценировать физическую расправу над Бачиашвили. Однако реализовать этот замысел на том этапе им не удалось.



По утверждениям СГБ, после этого, для реализации своего плана, Кемоклидзе привёл в камеру Бачиашвили заключённого К.М. Георгий Бачиашвили, учитывая предыдущий опыт, без каких-либо споров обострил отношения с К.М., что привело к незначительному физическому противостоянию между ними.



