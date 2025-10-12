Представитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе обеспокоен напряженностью и насилием в Грузии

12.10.2025 10:55





Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Луис Граса (Португалия) выразил обеспокоенность в связи с недавними событиями в Грузии во время и после местных выборов 4 октября и беспорядками, последовавшими на фоне объявленных попыток свержения власти, - об этом говорится в заявлении пресс-службы Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



«Я глубоко обеспокоен ростом напряженности и насилия, последовавшим за местными выборами в Грузии», - заявил Граса.



Кроме того, специальный представитель ПА ОБСЕ «призывает власти Грузии в полной мере уважать право на мирные собрания и выражение, а также обеспечить гражданскому обществу возможность действовать свободно и без страха».



«Парламентская ассамблея ОБСЕ подчёркивает, что демократическое управление должно основываться на законе, подотчётности и мирном политическом диалоге. В это значимое время я призываю все заинтересованные стороны воздержаться от любых форм насилия и призываю все политические силы взять на себя обязательство работать в рамках законных политических процессов», - отметил специальный представитель.



По его словам, «Парламентская ассамблея ОБСЕ продолжит поддержку политическим акторам и гражданскому обществу для снижения напряженности, укрепления демократических институтов, восстановления общественного доверия посредством диалога и выполнения обязательств ОБСЕ».





