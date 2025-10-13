Ираклий Кобахидзе встретился с послом Беларуси Николаем Рогащуком

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Республики Беларусь Николаем Рогащуком.



В ходе встречи ознакомительного характера обсуждались текущие отношения между Грузией и Беларусью, а также позитивная динамика развития сотрудничества в различных сферах, включая торгово-экономическую и сельскохозяйственную, а также перспективы на будущее.



Посол вручил премьер-министру поздравительное письмо президента Республики Беларусь в связи с успешным проведением местных выборов.



Премьер-министр поблагодарил посла за поддержку Беларусью суверенитета и территориальной целостности Грузии, поздравил его с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ему успехов.





