Ираклий Кобахидзе встретился с послом Беларуси Николаем Рогащуком
13.10.2025 14:19
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Республики Беларусь Николаем Рогащуком.
В ходе встречи ознакомительного характера обсуждались текущие отношения между Грузией и Беларусью, а также позитивная динамика развития сотрудничества в различных сферах, включая торгово-экономическую и сельскохозяйственную, а также перспективы на будущее.
Посол вручил премьер-министру поздравительное письмо президента Республики Беларусь в связи с успешным проведением местных выборов.
Премьер-министр поблагодарил посла за поддержку Беларусью суверенитета и территориальной целостности Грузии, поздравил его с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ему успехов.
