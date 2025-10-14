Кобахидзе: Когда вас собирается 50, 100 или хотя бы 300 человек, вы должны соизволить и оставаться на тротуаре

14.10.2025 15:16





Когда вас собралось 50, 100 или хотя бы 300 человек, вы должны соизволить и оставаться на тротуаре - Они требуют освобождения прибегших к насилию и проведения выборов, и, что мы должны учесть? Первое или второе?, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, общество очень обеспокоено тем, что 50 человек совершают насилие над миллионами остальных граждан.



Премьер также заявил, что запланированные законодательные поправки от начала и до конца основываются на наилучшей международной практике.



«Обеспокоено общество, нас ничего не беспокоит. Все общество обеспокоено, в том числе и более 1 миллиона 100 тысяч человек, поддержавших нас на выборах. Общество очень очень обеспокоено тем, что 50 человек совершают насилие над миллионами остальных граждан.



Когда вас собралось 50, 100 или хотя бы 300 человек, вы должны соизволить и оставаться на тротуаре, но о чем больше мы не говорим, общество не требует ничего большего. Это – требование общества, и это требование сейчас будет отражено в законе.



Уверяю вас, в том числе, как юрист, что указанный закон до конца основан на международных стандартах, на наилучшей международной практике.



Что они требуют? Освобождения прибегших к насилию и проведения выборов. Что мы должны учесть? Первое или второе? Что было абсурдом? Насилие в течение 5 дней после 28 ноября нам всем приснилось? Когда они требуют освобождения прибегших к насилию и в количестве 50 человек перекрывают улицу, здесь мы должны следовать интересам общества. В интересы общества входит мир, мирное развитие страны, именно этому и служит указанный закон,» – заявил премьер.





