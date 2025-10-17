Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
ЦИК Грузии отвергла обвинения в приглашении «фейковых наблюдателей» на местные выборы


17.10.2025   14:36


Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии назвала «оскорбительными и необоснованными» обвинения Европейской платформы за демократические выборы (EPDE), заявившей, что на муниципальных выборах 4 октября в стране присутствовали «фейковые наблюдатели».

«Использованный EPDE термин «фейковые наблюдатели» является грубым нарушением принципа объективности, наносящим ущерб как репутации грузинской избирательной администрации, так и авторитету соответствующих институтов тех стран, представители которых участвовали в процессе», – говорится в заявлении.

Комиссия заявляет, что все иностранные наблюдатели были аккредитованы в строгом соответствии с избирательным законодательством и международными стандартами. ЦИК утверждает, что приглашенные делегаты – представители избирательных администраций и профильных организаций из более чем 20 стран – не вели политическую или лоббистскую деятельность, а занимались исключительно профессиональным наблюдением за процессом голосования.

«Называть их «фейковыми наблюдателями» из-за сделанных заявлений, будь то позитивные или критические оценки, настолько необоснованно, что может быть прямо расценено как попытка дискредитации этих лиц и избирательного процесса в целом, а также как попытка оказания на них давления», – заявляют в комиссии.

ЦИК потребовала от EPDE публично объяснить, на каких источниках и доказательствах основаны их обвинения, отметив, что сама организация не была зарегистрирована в качестве наблюдателя на выборах.

В администрации также обратили внимание, что EPDE связана с местной неправительственной организацию ISFED, которую грузинские власти ранее обвиняли в манипуляциях с результатами параллельного подсчета голосов. «Несмотря на этот прецедент, вопросы к достоверности данных ISFED вновь возникли и на выборах 2024 года», – указали в ЦИК, добавив, что это ставит под сомнение беспристрастность самой EPDE.


