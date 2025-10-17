|
Саакашвили: наложение штрафа на главу МИД Финляндии – позорное пятно на истории Грузии
17.10.2025 16:28
«Наложение штрафа на главу МИД Финляндии не только является грубым нарушением Венской конвенции, но и навсегда останется позорным пятном на истории Грузии», — пишет в социальной сети Facebook третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Эти бандиты, меняющие генетический код грузин по заданию россиян, напоминают нации, что гостеприимство допустимо только с российскими боксёрами, борцами, бандитами Кадырова, а вскоре и с российскими «солдатами»», — пишет Саакашвили.
14 октября, в рамках визита в Грузию, Валтонен посетила акцию протеста у здания парламента. Она выразила поддержку мирным манифестантам и записала видео, в котором сказала, что в акции на проспекте Руставели участвуют граждане, обеспокоенные «репрессивным курсом своей страны». Она также подчеркнула, что люди «имеют полное право на демократию, свободу слова и основные права человека».
После этого администрация правительства Грузии сообщила, что встреча Элины Валтонен с премьер-министром Ираклием Кобахидзе отменена из-за ее участия в «противозаконной акции». Однако в МИД Финляндии сообщили, что в действительности встреча была аннулирована финской стороной «по причине графика».
16 октября Валтонен через свой микроблог X обратилась лично к Кобахидзе. Она вновь заявила, что будущее Грузии может определять только грузинский народ. И то же самое относится и к каждому государству-участнику ОБСЕ.
Между тем, проправительственные телеканалы сообщили, что Элина Валтонен была оштрафована на 5000 лари за незаконное перекрытие дороги.
