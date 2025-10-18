Имерлишвили утверждает, что променяла пост судьи КС на позицию ректора в частном международном университете

Я получила от частного международного университета предложение на позицию ректора и приняла решение согласиться на него – Что касается разговоров о конституционном иске [о запрете на партийную деятельность для конкретных лиц], он еще вообще не внесен в суд, и его рассмотрение, возможно, и не успело бы состояться в срок моих полномочий, - об этом в беседе с агентством «Интерпрессньюс» сделала бывший судья Конституционного суда Грузии Ирина Имерлишвили, чем пояснила свое решение об уходе с занимаемого поста.



По её словам, исходя из того, что ей осталось всего 11 месяцев на должности судьи Конституционного суда, она приняла решение продолжить свою деятельность на позиции ректора.



«Как вы знаете, Конституционный суд – это не тот суд, в который судьи назначаются бессрочно. Сама Конституция говорит нам о том, что сюда человек может быть назначен всего единожды и сроком на 10 лет. Соответственно, до истечения полномочий у меня оставалось 11 месяцев, от частного международного университета я получила предложение на позицию ректора, и исходя из этого, приняла решение согласиться на эту позицию. Это - BAU International University, расположенный в Батуми. На данном этапе обучение в нем полностью осуществляется на иностранном языке, однако в будущем я планирую сделать хотя бы грузиноязычную магистратуру по не нескольким программам. Большая часть студентов, 95%, - иностранцы»,- заявила Имерлишвили.



По ее словам, ее уход с занимаемой должности не связан с иском о запрете отдельных политических субъектов, внесение которого запланировано в Конституционный суд Грузии.





