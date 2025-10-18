Латвия объявила двух граждан Грузии персонами нон грата

Латвия объявила двух граждан Грузии персонами нон грата, - указанную информацию распространяет МИД Латвии.



Приказом министра иностранных дел Латвии Байды Браже, въезд в страну бессрочно запрещен двум гражданам Грузии.



«В соответствии со статье 61-й, пункт 2-й, министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение о внесении двух граждан Грузии в список персон нон грата, и им бессрочно будет запрещен въезд в Латвию», - говорится в заявлении.





