Матикашвили: 12 членов партии Гахария - уже депутаты, просто, они не ходили на заседания


20.10.2025   13:55


Все это читалось из той реальности, когда еще полтора месяца назад их вождь заявил о том, что то, что они не вошли в парламент Грузии и не использовали свои мандаты, было ошибкой, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал председатель комитета парламента Грузии по процедурным вопросам Давид Матикашвили.

По его словам, он не ждет, что кто-то из депутатов этой партии будет принимать участие в активном законотворчестве.

По прогнозу Матикашвили, партия Георгия Гахарии, «наверное, уже с близкого расстояния, в рамках парламентского мандата, будет озвучивать в законодательном органе те желания и цели, которые внешние силы имеют в отношении нашей страны».

„12 членов этой партии - уже депутаты, просто, они не ходили на заседания. Все это читалось из той реальности, когда еще полтора месяца назад их вождь заявил о том, что то, что они не вошли в парламент Грузии и не использовали свои мандаты, было ошибкой. Дождемся развития событий. Парламентская жизнь продолжается по своему рейтингу. Мы видели, в парламенте предыдущего созыва не только партию Гахарии, но и участие прочих радикалов. Они палец о палец не ударили для законотворческой деятельности. Они ничего не сделали для того, чтобы их позитивно запомнили в этом процессе хотя бы в какой-то форме. Поэтому, и на данном этапе мы не надеемся, что кто-то из них включится в реальную законотворческую деятельность, однако, они, наверное, уже с близкого расстояния, в рамках парламентского мандата, будет озвучивать в законодательном органе те желания и цели, которые внешние силы имеют в отношении нашей страны », - заявил Матикашвили.

По его словам, принятием указанного решения, парламент ничего не приобретет и не потеряет.


