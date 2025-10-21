|
|
|
Папуашвили: Встреча в Люксембурге была упущенным шансом еврокомиссарам и министрам осудить штурм 4 октября
21.10.2025 11:03
Проведенный в Люксембурге Совет министров иностранных дел был еще одним упущенным шансом еврокомиссарам и министрам осудить насильственный штурм дворца президента Грузии 4 октября, - об этом написал председатель парламента Шалва Папуашвили в социальной сети.
Как отмечает Папуашвили, Брюссель должен «отказаться от поощрения насилия как орудия достижения политических целей».
«Вчерашний Совет министров иностранных дел в Люксембурге был еще одним упущенным шансом еврокомиссарам и министрам осудить насильственный штурм дворца президента Грузии 4 октября. Вместо этого мы услышали очередные нападки на грузинский народ с ложными нарративами.
Покрывать насильников - значит оправдывать насилие, а оправдывать насилие, значит поощрять дальнейшее насилие. Брюссель должен вернуться к фундаментальным европейским ценностям и отказаться от поощрения насилия как орудия достижения политических целей», - написал Папуашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна