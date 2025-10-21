Папуашвили: Встреча в Люксембурге была упущенным шансом еврокомиссарам и министрам осудить штурм 4 октября

Проведенный в Люксембурге Совет министров иностранных дел был еще одним упущенным шансом еврокомиссарам и министрам осудить насильственный штурм дворца президента Грузии 4 октября, - об этом написал председатель парламента Шалва Папуашвили в социальной сети.



Как отмечает Папуашвили, Брюссель должен «отказаться от поощрения насилия как орудия достижения политических целей».



«Вчерашний Совет министров иностранных дел в Люксембурге был еще одним упущенным шансом еврокомиссарам и министрам осудить насильственный штурм дворца президента Грузии 4 октября. Вместо этого мы услышали очередные нападки на грузинский народ с ложными нарративами.



Покрывать насильников - значит оправдывать насилие, а оправдывать насилие, значит поощрять дальнейшее насилие. Брюссель должен вернуться к фундаментальным европейским ценностям и отказаться от поощрения насилия как орудия достижения политических целей», - написал Папуашвили.





