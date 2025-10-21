Представитель ЕНД назвал Георгия Гахария «хроническим предателем»

Георгий Гахария это хронический предатель, - так один из лидеров «Национального движения» Ираклий Павленишвили оценивает решение партии «Гахария – за Грузию», согласно которому партия завершает режим бойкота и войдёт в парламент 11-го созыва. По оценке Павленишвили, Георгий Гахария вместе со своей командой пытается вернуться в лоно «Грузинской мечты».



«Георгий Гахария - хронический предатель, который сначала предал Иванишвили, затем протестный электорат, затем оппозиционное соглашение, а затем, я думаю, предал и своего последнего оппозиционного т.н. партнёра. В конечном счёте, этот человек вместе со своей т.н. командой пытается вернуться в лоно «коцев», и насколько вернется - отдельный вопрос. Протестным электоратом, конечно, он больше не рассматривается как оппозиционная сила», -заявил Павленишвили.



Кроме того, Павленишвили говорил о решении «Грузинской мечты», согласно которому она планирует подать иск в Конституционный суд с целью запрета партийной деятельности для конкретных лиц. По словам Ираклия Павленишвили, дело обстоит просто, Бидзина Иванишвили анонсировал диктатуру, а для диктатуры необходимо, чтобы мейнстримных оппозиционных партий больше не существовало.



«Речь уже не только о «Национальном движении», т.н. премьер-министр этого не скрывал и заявлено, что речь о примерно до десяти партиях. Поэтому речь идёт не только об ограничении избирательных прав десятков или сотен пассивных людей, но, по их же подсчётам, об ограничении избирательного голоса сотен тысяч активных людей, поскольку эти люди в последние годы поддерживали политические партии, которые они намерены запретить. Потому мы имеем дело с беспрецедентным, авторитарным, диктаторским шагом, который, наверное, станет хрестоматийным примером установления диктатуры, когда более миллиона гражданам будет ограничено использование активного избирательного права», - заявил Павленишвили.





