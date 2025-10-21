|
Кобахидзе встретился с министром здравоохранения Турции
21.10.2025 12:48
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром здравоохранения Турецкой Республики Кемалем Мемишоглу, который находится в Грузии с официальным визитом.
В ходе встречи обсуждалось стратегическое партнёрство между Грузией и Турцией, а также активное сотрудничество в сфере здравоохранения. Отмечалось, что тесное партнёрство двух стран в этой области принесло конкретные ощутимые результаты как в обеспечении граждан качественными медицинскими услугами, так и в повышении финансовой доступности лекарственных средств.
Особое внимание было уделено плодотворному сотрудничеству с турецкими клиниками в направлении укрепления детской онкологической службы. Премьер-министр поблагодарил министра здравоохранения Турции за поддержку грузинского сектора здравоохранения и выразил надежду, что подписание меморандума о сотрудничестве между профильными ведомствами двух стран будет способствовать дальнейшему развитию партнёрских отношений.
Во встрече также приняли участие министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
