«Гахария - За Грузию» также прекратила бойкот и Верховного совета Аджарии

21.10.2025 14:07





Партия «За Грузию» прекратила бойкот Верховного совета Аджарии. Об этом на брифинге заявил член партии Джемал Ананидзе.



По словам Ананидзе, партия начинает активное участие во всех законодательных и представительных органах.



«Всем известно, что после парламентских и выборов в Верховный совет 26 октября наш политический штаб единогласно принял решение бойкотировать парламент и, одновременно, Верховный совет. Однако сегодняшняя реальность ясно показала, что год назад выбранная нами форма политического протеста не остановила и не ослабила власть «Грузинской мечты», а, напротив, усилила её. В кратчайшие сроки «Мечта» превратилась в главную внутреннюю силу, тормозящую прогресс страны. Бойкот оказался вредным не только для государства, но и для политических партий, чем воспользовалась «Грузинская мечта» — усилив раскол в обществе и доведя выражавших мирный протест людей до провокации 4 октября.



В сложившейся сегодня ситуации в определённой мере лежит и наша ответственность, потому что год назад мы не сумели убедить общество и политический спектр, что отказ от депутатских мандатов был бы ошибкой, за которой последовало и продолжает следовать крайне усугублённое политическое и социальное положение в стране», — отметил Ананидзе.



Он также сказал, что исчезновение оппозиции из политических процессов оставило людей уязвимыми.



«В день местных выборов, 4 октября, анонсированные и осуществлённые полностью необоснованные, безответственные и провокационные действия настолько усугубили ситуацию в стране, что они нанесли ущерб и ещё больше растянули уже ослабленный оппозиционный спектр, дав «Мечте» повод оправдать усиление своего авторитаризма среди своих небольших сторонников.



Сегодня всем уже ясно, что исчезновение оппозиции из политических процессов оставило людей уязвимыми перед режимом, который для сохранения власти не гнушается преследованием инакомыслящих, арестами критиков, объявлением виновными и наказанием всех, кто имеет иное мнение. Поэтому нашей главной целью является борьба в законодательных органах за сохранение и отстаивание иного, здорового и прогрессивного взгляда», — заявил Ананидзе.



По его словам, отказ от использования трибуны Верховного совета Аджарии был ошибкой и преступлением перед страной.



«Ситуация, возникшая после 4 октября, ещё раз убедила нас, что отказ от использования трибуны парламента и советов, особенно в этот непростой период, — не просто ошибка, а преступление перед страной и народом. Мы постоянно утверждали, что единственным законным способом борьбы с властью, лишённой доверия населения, являются выборы и активное использование полученных мандатов для лучшего будущего страны и народа.



Нашим сегодняшним заявлением мы ещё раз подтверждаем, что крайне важно, чтобы в парламенте, советах и в Верховном совете Аджарии звучали иные мнения граждан Грузии и нашего региона. Именно поэтому мы выходим из режима бойкота и начинаем активное участие во всех законодательных и представительных органах, чтобы постепенно вернуть страну в рамки конституционного и демократического развития», — заявил Джемал Ананидзе.





