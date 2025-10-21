Глава МИД Грузии считает отзыв посла Германии продолжением «беспрецедентного давления»

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили назвала отзыв немецкого посла Питера Фишера частью «беспрецедентного давления» на страну.



«Такое давление, которое оказывается на Грузию сегодня, беспрецедентно, и, возможно, такого никогда не было в истории нашего независимого существования», – заявила Бочоришвили в интервью телеканалу «Рустави 2».



По ее мнению, лично Фишер виноват в том, что отношения Тбилиси и Берлина достигли своей низшей точки.



«Первая функция посла – содействовать отношениям между странами. Какими бы сложными ни были отношения, главная обязанность посла – найти пути, чтобы облегчить коммуникацию, даже при самом тяжелом положении. Это главная функция дипломата. В данном случае мы оказались в реальности, когда конкретный посол вместо того, чтобы что-то смягчить, сделал все, чтобы обострить эти отношения», – сказала она.



Она выразила надежду, что прибытие нового посла Грузии в Берлин в ближайшие дни улучшит диалог с Германией.



19 октября МИД Германии объявил об отзыве Фишера на консультации на фоне, как отметили в Берлине, «кампании травли» против дипломата. Месяц назад Фишер был вызван в МИД Грузии, где его призвали соблюдать законы страны и не вмешиваться во внутренние дела. В ведомстве выразили обеспокоенность «попытками поощрения радикальной повестки» и обвинили немецкую дипмиссию в «необоснованных нападках на правительство».



Официальный Берлин назвал вызов посла «безосновательным» и осудил «агрессивную риторику» представителей власти в адрес дипломата.



Источник: Новости - Грузия

