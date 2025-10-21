|
Кобахидзе: Партия Георгия Гахария мучилась год и наконец признала легитимацию парламента
21.10.2025 17:21
Партия Георгия Гахария мучилась год и наконец признала легитимацию парламента и выборов - Гахария и его партия ничего ценного парламенту придать не смогут! Это решение ничего не добавит и им! - так премьер-министр Ираклий Кобахидзе откликнулся на решение членов партии «Гахария - за Грузию» включиться в парламентскую деятельность.
Как отметил Кобахидзе, «эти политические партии довела до такого положения диктовка их покровителей, что печально для партий, но очень хорошо для страны и грузинской демократии».
«Они в абсурде - если они стали членами парламента, значит парламент легитимен! Членами чего же они стали?!
Всё говорит о тяжёлом положении в евробюрократии и «дип стейт» – они принимают то такие решения, то этакие. Главное то, что этим они никак не могут изменить ситуацию в пользу оппозиции», – заявил Кобахидзе.
