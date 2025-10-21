Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Партия Георгия Гахария мучилась год и наконец признала легитимацию парламента


21.10.2025   17:21


Партия Георгия Гахария мучилась год и наконец признала легитимацию парламента и выборов - Гахария и его партия ничего ценного парламенту придать не смогут! Это решение ничего не добавит и им! - так премьер-министр Ираклий Кобахидзе откликнулся на решение членов партии «Гахария - за Грузию» включиться в парламентскую деятельность.

Как отметил Кобахидзе, «эти политические партии довела до такого положения диктовка их покровителей, что печально для партий, но очень хорошо для страны и грузинской демократии».

«Они в абсурде - если они стали членами парламента, значит парламент легитимен! Членами чего же они стали?!

Всё говорит о тяжёлом положении в евробюрократии и «дип стейт» – они принимают то такие решения, то этакие. Главное то, что этим они никак не могут изменить ситуацию в пользу оппозиции», – заявил Кобахидзе.


