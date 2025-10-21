Кобахидзе поблагодарил все соответствующие страны-члены ЕС за поддержку

21.10.2025 17:37





Хочу поблагодарить все соответствующие страны-члены ЕС за поддержку. В результате их поддержки санкции против грузинского народа реально не были задействованы,- заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Как он отметил, «надеюсь, что в будущем ЕС пересмотрит своё отношение к грузинскому народу и, соответственно, к власти, избранной грузинским народом».



«Вы знаете, что были попытки, связанные с введением санкций. Однако это решение не было принято, и я хотел бы поблагодарить все соответствующие страны-члены ЕС за поддержку. В результате их поддержки санкции против грузинского народа не были задействованы. Это очень важно. Мы надеемся, что в будущем Евросоюз пересмотрит свое отношение к грузинскому народу и, соответственно, к власти, избранной грузинским народом. Я думаю, что это взаимно важно как для Грузии, так и для ЕС. Посмотрим, удастся ли согласовать прагматичное решение в масштабе ЕС, это будет взаимно интересным как для Грузии, так и для ЕС.



Все в посольстве ЕС знают, что положение очень тяжелое, ситуация, дошедшая до трагической. Напрямую поддерживают попытки устроить революцию в стране. Это необходимо изменить. Мы не можем полностью винить в этом посла. Мы знаем, что это не персонально его решение. В европейской бюрократии развиваются очень тяжелые события, и, к сожалению, всё это вредит интересам ЕС. В объективных интересах ЕС углубление партнерства и отношений с Грузией , особенно на фоне того, что существующая геополитическая ситуация тяжело влияет на экономическое положение ЕС. В таких условиях углубление отношений с Грузией, конечно, было бы очень интересно для ЕС, но вы видите, они движутся в другом направлении. Представьте, что проводится саммит, в котором участвуют практически все страны региона, включая страны Центральной Азии и Южного Кавказа, и единственная, кто не приглашён, это Грузия. Как видно, Грузия самая недемократичная. Я говорю обо всем этом с иронией. Видите, до чего дошла европейская бюрократия? Это катастрофа, они не могут этого объяснить, они не смогут ничего оправдать. Это катастрофическое положение, которое сложилось в европейской бюрократии. Нельзя, чтобы посольство ЕС в Грузии и европейская бюрократия в целом были сведены к уровню одного конкретного виновника», - заявил Ираклий Кобахидзе.





