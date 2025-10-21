Суд приговорил активиста Имеду Клдиашвили к 9 суткам административного ареста

21.10.2025 18:45





Тбилисский городской суд признал активиста Имеду Клдиашвили виновным в административном правонарушении.



Судья Манучар Цацуа приговорил его к 9 суткам административного ареста.



МВД обвинило Клдиашвили в «искусственном перекрытии дороги» на проспекте Руставели.





