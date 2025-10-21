|
|
|
Суд приговорил активиста Имеду Клдиашвили к 9 суткам административного ареста
21.10.2025 18:45
Тбилисский городской суд признал активиста Имеду Клдиашвили виновным в административном правонарушении.
Судья Манучар Цацуа приговорил его к 9 суткам административного ареста.
МВД обвинило Клдиашвили в «искусственном перекрытии дороги» на проспекте Руставели.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна