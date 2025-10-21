Михаил Кавелашвили встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым

21.10.2025 18:48





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, находящимся в Грузии с официальным визитом.



На встрече стороны обсудили текущие политические и экономические отношения между двумя странами, а также перспективы углубления двустороннего сотрудничества в различных областях.



Президент Грузии поблагодарил министра иностранных дел Туркменистана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Как отметил на встрече Михаил Кавелашвили, Грузия готова к углублению сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.



«Мы готовы углублять двустороннее сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах и способствовать более полному использованию потенциала регионов Южного Кавказа и Центральной Азии, созданию большего благосостояния для наших стран, что, в свою очередь, будет способствовать формированию справедливого и мирного многополярного международного порядка», — заявил президент Грузии.















