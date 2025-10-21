Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Михаил Кавелашвили встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым


21.10.2025   18:48


Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, находящимся в Грузии с официальным визитом.

На встрече стороны обсудили текущие политические и экономические отношения между двумя странами, а также перспективы углубления двустороннего сотрудничества в различных областях.

Президент Грузии поблагодарил министра иностранных дел Туркменистана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Как отметил на встрече Михаил Кавелашвили, Грузия готова к углублению сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.

«Мы готовы углублять двустороннее сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах и способствовать более полному использованию потенциала регионов Южного Кавказа и Центральной Азии, созданию большего благосостояния для наших стран, что, в свою очередь, будет способствовать формированию справедливого и мирного многополярного международного порядка», — заявил президент Грузии.






