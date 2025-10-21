|
|
|
Михаил Кавелашвили встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым
21.10.2025 18:48
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, находящимся в Грузии с официальным визитом.
На встрече стороны обсудили текущие политические и экономические отношения между двумя странами, а также перспективы углубления двустороннего сотрудничества в различных областях.
Президент Грузии поблагодарил министра иностранных дел Туркменистана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Как отметил на встрече Михаил Кавелашвили, Грузия готова к углублению сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.
«Мы готовы углублять двустороннее сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах и способствовать более полному использованию потенциала регионов Южного Кавказа и Центральной Азии, созданию большего благосостояния для наших стран, что, в свою очередь, будет способствовать формированию справедливого и мирного многополярного международного порядка», — заявил президент Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна