Суд приговорил писателя Беку Курхули к 8 суткам административного ареста

21.10.2025 20:23





Тбилисский городской суд признал задержанного за нарушение правил проведения собраний-манифестаций писателя Беку Курхули административным правонарушителем.



Судья Торнике Кочриани приговорил Беку Курхули к 8 суткам административного ареста.



По информации МВД, за последние два дня за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, за административные правонарушения задержаны 14 человек. Один из задержанных переведен в Центр психического здоровья и превенции наркомании, где будет проходить принудительное лечение.



По данным ведомства, за последние 3 дня выявлено 53 факта нарушения закона, отсюда правонарушители - 42 лица.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





