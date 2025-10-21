Никол Пашинян прибыл в Грузию

21.10.2025 21:27





Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Грузию.



Сам Никол Пашинян опубликовал в социальных сетях видеозапись своего прибытия в Грузию.



В Тбилисском международном аэропорту премьер-министра Армении встретила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



Никол Пашинян примет участие в Форуме Шелкового пути в Тбилиси. Пятый Форум Шелкового пути откроется завтра, 22 октября.





