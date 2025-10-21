|
|
|
Никол Пашинян прибыл в Грузию
21.10.2025 21:27
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Грузию.
Сам Никол Пашинян опубликовал в социальных сетях видеозапись своего прибытия в Грузию.
В Тбилисском международном аэропорту премьер-министра Армении встретила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Никол Пашинян примет участие в Форуме Шелкового пути в Тбилиси. Пятый Форум Шелкового пути откроется завтра, 22 октября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна