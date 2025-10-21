Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Никол Пашинян прибыл в Грузию


21.10.2025   21:27


Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Грузию.

Сам Никол Пашинян опубликовал в социальных сетях видеозапись своего прибытия в Грузию.

В Тбилисском международном аэропорту премьер-министра Армении встретила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Никол Пашинян примет участие в Форуме Шелкового пути в Тбилиси. Пятый Форум Шелкового пути откроется завтра, 22 октября.


